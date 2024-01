Allarme bomba al teatro Oscar, arrivano gli artificieri: strada chiusa al traffico

Milano – La chiamata è arrivata attorno alle 14 di oggi: “C'è una bomba al teatro Oscar”, ha detto la persona al telefono, per poi riattaccare. La segnalazione ha fatto subito scattare le misure di sicurezza attorno allo spazio culturale, che si trova in via Lattanzio: la strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della polizia locale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Monforte, gli artificieri e le unità cinofile dell'Arma per verificare l'attendibilità dell'alert: al momento, stando a quanto risulta, non è stato trovato alcun riscontro alla presunta presenza di un ordigno. Le verifiche sono ancora in corso.