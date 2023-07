Milano, tassista salva un ragazzo da quattro rapinatori: il video dell’azione

Un ragazzo che corre in viale Papiniano per fuggire da quattro aggressori. Un tassista che assiste in diretta alla scena e inizia a seguire il gruppo a distanza ravvicinata: "Devo intervenire, devo intervenire", dice a un collega al telefono. Poi la frenata, i colpi di clacson per mettere in fuga i rapinatori e le parole di conforto al ragazzo aggredito: "Stai tranquillo, ho visto tutto, non preoccuparti".

La sequenza, documentata dalla dash cam dell'auto bianca, è andata in scena qualche minuto dopo le 3 della notte tra lunedì e martedì all'angolo tra piazzale Cantore e viale Papiniano, a due passi dalla Darsena. Il conducente Diego Calcaterra, 41 anni di cui gli ultimi 15 passati al volante di un taxi per il turno notturno, arriva da piazza XXIV Maggio e sta procedendo in direzione San Vittore: "Vicino corso Genova – racconta al Giorno – ho notato quel gruppo di ragazzi che ne stavano inseguendo un altro: ho capito subito che volevano aggredirlo e mi sono subito attivato".

Quando i rapinatori si sono accorti della presenza del tassista, si sono guardati per un attimo e sono scappati, dopo essersi calati il cappuccio della tuta sul volto: "Ho visto uno di loro nascondere un coltello dietro i pantaloni". A quel punto, Diego ha fatto salire il ragazzo in macchina e l'ha riaccompagnato a casa, in zona San Siro: "Aveva appena finito di lavorare in un ristorante, ha 26 anni – prosegue il conducente –. Era agitatissimo, l'ho tenuto con me 40 minuti e l'ho calmato. Alla fine mi ha abbracciato e mi ha detto ‘Grazie, non pensavo che qualcuno potesse intervenire per difendermi’. Quella frase mi ha commosso".