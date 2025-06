Tassa rifiuti, ecco quando si paga: "La prima rata entro il 10 luglio"

È fissata al 10 luglio la scadenza per il primo versamento della Tari 2025. In questi giorni il Comune ha avviato l’invio dei bollettini, in formato elettronico o cartaceo, che si completerà entro fine giugno. Ogni cittadino e cittadina può decidere se pagare la tassa rifiuti in due rate o con un versamento unico entro la fine di quest’anno. Se si sceglie la seconda opzione, non si deve fare altro che ignorare il primo avviso in arrivo in questi giorni e attendere il secondo, che sarà inviato in autunno.

I contribuenti iscritti al Fascicolo del Cittadino - ad oggi sono oltre 1,3 milioni - riceveranno l’avviso Tari all’indirizzo mail che hanno registrato al momento dell’iscrizione e troveranno il bollettino nel loro Fascicolo, da dove si può procedere direttamente al pagamento. A chi è dotato di un indirizzo Pec, ad esempio gli appartenenti ad Ordini professionali, il Comune di Milano invierà l’avviso Tari all’indirizzo di posta certificata. Ai restanti cittadini e cittadine - si tratta di 246mila utenti - giungerà il bollettino cartaceo nella cassetta della posta.

È sempre possibile diventare “cittadini digitali“ e rendere più semplice il pagamento della tassa rifiuti iscrivendosi al Fascicolo: se lo si fa entro il prossimo mese di agosto, il bollettino a saldo di fine anno sarà inviato in formato elettronico. Analoghe tempistiche per passare all’addebito diretto della Tari sul conto corrente: chi intende attivare il Rid bancario ha tempo fino al 5 settembre.