L’opposizione di centrosinistra presenta le sue proposte per aiutare le famiglie, i negozianti e gli imprenditori, e per tutelare i medici di base e gli anziani durante l’emergenza Coronavirus. I rappresentanti del Partito democratico, della Sinistra unita bressese, della Lista Manni e della civica Bresso C’è hanno incontrato, poche ore fa, il sindaco bressese Simone Cairo, formulando una serie di interventi economici: tra questi, la sospensione dei pagamenti delle rette e degli affitti comunali, l’esenzione della Cosap e della Tari per i commercianti, e la riduzione della Tari e dell’Imu per le aziende chiuse. "Bresso è la città più colpita dal Coronavirus del Nord Milano. – precisano i rappresentanti del centrosinistra – Chiediamo che sia consegnata a domicilio la spesa per gli over 65enni e che vengano trovati dei luoghi, in modo da ospitare le persone che sono infette e che non possono essere isolate a casa. I medici di base devono essere assistiti anche rispetto ai dispositivi di protezione: il Comune deve farsene carico distribuendo le mascherine fornite da Regione Lombardia".

Giuseppe Nava