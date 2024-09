"Tanta strada da fare ma batteremo i tumori"

Donne con le donne e per le donne, nello splendido scenario delle campagne. Per contribuire alla lotta ai tumori ovarici. E in ricordo di Valeria Comparini, ex assessore comunale da poco scomparsa. È stata un successo la camminata benefica “in notturna“ promossa dalla Cascina Claudina di Corneliano Bertario con l’amministrazione e il gruppo X-plora: oltre 120 i partecipanti. E il ricavato delle quote di partecipazione già destinato: sarà consegnato proprio domani, giornata mondiale dei tumori ginecologici, all’associazione Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) Lombardia.

Convinta alfiere e promotrice dell’iniziativa, insieme agli altri partner, la titolare della Claudina Maria Antonia Ceriani. "Una camminata sold out. Siamo contente. Sin dall’inizio abbiamo creduto molto in questa iniziativa. La ricerca va sostenuta, la sensibilizzazione anche". Il pensiero a Valeria Comparini, ex assessore, morta in primavera, dopo una breve malattia, a soli 57 anni: "La comunità non la dimentica". Un’iniziativa al femminile “trainata“ dall’azienda agricola e fattoria didattico-sociale che alle donne ha dedicato e dedica molti altri eventi nel corso dell’anno. Fra gli altri un ciclo di incontri da poco ripresi, destinati proprio alle donne e ormai divenuti una gradevole consuetudine: ritrovo in cascina, lavoro a maglia, letture, presenza di una psicologa per dialogare di sé e scambiarsi esperienze. Quest’anno non mancano novità. Oltre alla presenza, già abituale, della psicologa, è previsto quale ospite di ogni ritrovo uno specialista di ambiti o discipline varie: estetica, nutrizione, sport, moda, prevenzione e salute. "Un modo per ritrovarsi, stare insieme, informarsi. Chi lo desidera può ancora unirsi". Dalle donne ai bambini, il 28 si terrà la “Fattoria didattica a porte aperte“, con laboratorio dedicato ai più piccini. Per partecipare occorre iscriversi sulla pagina dell’azienda agricola. Non ultimo, l’impegno costante di Ceriani in Coldiretti, dove è presidente di Donne impresa per le province di Milano, Lodi e Monza. Cascina Claudina è stata negli anni passati il grande laboratorio di rinascita dei “grani antichi“ d’area, Ardito, Gentilrosso e Mentana, usati per produrre pasta, farina e dolci. Monica Autunno