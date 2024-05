Tanta solidarietà per aiutare chi è in difficoltà

Facciamo un bilancio dell’attivi tà annuale della Croce rossa con Danilo Esposito, presidente del comitato dell’Area sud milanese. Come è cominciato il 2024? "Proseguono positivamente tutti i progetti tra cui quello che riguarda l’immobile confiscato alla mafia dove abbiamo terminato i lavori che sono stati finanziati in parte grazie a noi e in parte dalla Regione Lombardia e che ci permetterà di avere un magazzino per dare risposte all’emergenza sul territorio del Sud Milano".

Come prosegue l’attività di aiuto verso le persone deboli? "Sono state implementate le attività riguardanti l’aiuto delle persone vulnerabili, abbiamo potenziato la distribuzione di alimenti perché è aumentata ovunque la povertà alimentare. Rimangono invariati invece i servizi di assistenza sanitaria". Prosegue anche il Pane solidale? "Tutti i giovedì raccogliamo i prodotti invenduti nelle panetterie di Opera per poi consegnarli a circa 60 nuclei familiari di Opera. Ci sono circa 300 volontari e 5 dipendenti che si alternano in tutte le attività che abbiamo, dalla convenzione con il 112 emergenze urgenza dove garantiamo il soccorso sanitario, alle attività di recupero cibo dove abbiamo l’hub solidale." Quindi non è solo un’attività di pubblica assistenza? "Si abbiamo anche appena inaugurato l’Officina della salute che grazie al Comune di Rozzano ha sede in un locale messo a disposizione da Aler dove abbiamo attivato un ambulatorio infermieristico dedicato alle fasce deboli della popolazione". Il Sud Milano è ricco di volontariato e sulla scia delle Croce rossa, che ha anche in distaccamento a Pieve, crescono realtà come quella delle storiche croci: la Viola di Rozzano che presto avrà una nuova sede in via Guido Rossa e l’Amica di Basiglio. Mas.Sag.