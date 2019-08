Milano, 22 agosto 2018 - Il Tribunale del Riesame di Milano ha scarcerato e disposto i domiciliari per Pietro Tatarella, l'ex consigliere regionale di Forza Italia detenuto dal 7 maggio nell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di tangenti, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia e Piemonte. Il 35enne, si apprende, trascorrerà i domiciliari a casa sua, a Milano. Lascerà il carcere di Busto Arsizio (Varese) già oggi in serata. Gli avvocati hanno comunicato la notizia ai genitori di Tatarella che lo andranno a prendere nel pomeriggio dopo quasi quattro mesi di custodia cautelare in carcere. I giudici, dunque, hanno accolto parzialmente l'istanza dei legali del politico azzurro.

Questa mattina si era, infatti, tenuta l'udienza durante la quale l'avvocato Nadia Alecci aveva chiesto la scarcerazione dell'assistito, "o in subordine gli arresti domiciliari", perché Tatarella non sarebbe stato corrotto da Daniele D'Alfonso, l'imprenditore del settore rifiuti e bonifiche ambientali della Ecol-Service. Il reato di corruzione "non esiste e al massimo si può contestate un traffico di influenze illecite", aveva spiegato Alecci. Nell'istanza di scarcerazione, oltre ad indicare le ragioni per cui non si può contestare la corruzione al politico, i legali Alecci e Giuliano avevano spiegato che Tatarella il 14 agosto è stato trasferito "senza alcun avviso formale" e "inspiegabilmente" dal carcere di Opera a quello di Busto Arsizio e "di nuovo inserito in un contesto con limitate ore d'aria quotidiane e con ridotte possibilità di momenti di svago e socialità". E la sua "psiche già minata da 4 mesi" di carcere viene messa "ancor più a dura prova" con questa "decisione". "Il carcere è durissimo per tutti, speriamo almeno nei domiciliari", aveva concluso il legale.

All'udienza era presente lo stesso Tatarella, che ha fatto una breve dichiarazione e di fronte ai giudici ha ribadito la propria innocenza: "Non ho mai creduto ad alcun complotto politico, è una vicenda che mi è capitata e ho scelto di difendermi nelle sedi opportune, mi sono dimesso per separare le questioni istituzionali e politiche da quelle giudiziarie". La difesa del politico puntava ad ottenere la scarcerazione con un ricorso contro un'ordinanza del gip Raffaella Mascarino che aveva bocciato a luglio un'istanza di revoca della misura cautelare, presentata dai difensori dopo un interrogatorio dell'arrestato davanti ai pm. Già nei mesi scorsi il Riesame aveva respinto una richiesta di scarcerare Tatarella.

Anche dal centrosinistra, nel frattempo, sono arrivati nei giorni scorsi interventi a sostegno dell'ex consigliere comunale. "E' inaccettabile - ha detto il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati - perché sia che Tatarella sarà ritenuto colpevole che innocente si tratta di una detenzione preventiva senza che il processo sia nemmeno iniziato". Il politico davanti ai pm a fine giugno ha sostenuto di aver preso soldi dall'imprenditore D'Alfonso non in cambio di una corsia preferenziale negli appalti Amsa, ma per la sua reale "attività di consulenza" in campo ambientale, tecnologico e nel settore fieristico. Per la Dda, invece, Tatarella, parte dell'associazione capeggiata dal presunto "burattinaio" del sistema Nino Caianiello, ex esponente di FI a Varese, sarebbe stato "a libro paga" dell'imprenditore con 5mila euro al mese e altre regalie. La difesa, però, contesta la corruzione perché solo in ipotesi si può contestare al massimo al politico di aver fatto da intermediario per facilitarlo negli appalti e si configurerebbe, dunque, il reato di traffico di influenze. Di recente il Riesame ha riqualificato la corruzione in traffico di influenze per l'altro esponente di Fi arrestato, Fabio Altitonante, che il 7 agosto scorso è stato scarcerato, scaduti i termini di custodia cautelare.