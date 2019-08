Milano, 21 agosto 2018 - L'udienza davanti al Tribunale del Riesame per Piero Tatarella, l'ex consigliere comunale milanese di Forza Italia, finito in carcere il 7 maggio nel maxi blitz della Dda su un giro di tangenti, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti, è stata fissa per domani mattina, intorno alle 10.30. La difesa del politico, in particoalre, con i legali Nadia Alecci e Luigi Giuliano, punta a ottenere la scarcerazione con un ricorso contro una precedente ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Raffaella Mascarino, che aveva bocciato, a luglio, un'istanza di revoca della misura cautelare, presentata dai difensori dopo un interrogatorio dell'arrestato davanti ai pubblici ministeri.

Nell'udienza in programma per domani (non per oggi, come invece era stato scritto in precedenza), la difesa dell'ex consigliere milanese, accusato di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito, dovrà discutere il ricorso contro la decisione del gip e poi i giudici si riserveranno e depositeranno il provvedimento nei prossimi giorni.

Intanto, anche dal centrosinistra sono arrivati alcuni interventi a sostegno dell'ex consigliere comunale, in carcere da più di tre mesi. "È inaccettabile, perché sia che Tatarella sarà ritenuto colpevole che innocente si tratta di una detenzione preventiva senza che il processo sia nemmeno iniziato", ha detto il consigliere regionale del Partito democratico, Pietro Bussolati. Tatarella, infatti, dal 14 agosto è nel carcere di Busto Arsizio (in provincia di Varese), dopo aver passato due mesi a Opera. Un trasferimento che la difesa e ifamiliari del politico hanno criticato per le modalità con le quali è avvenuto.

Il Riesame, già nei mesi scorsi, aveva rigettato una richiesta di scarcerazione del politico che, davanti ai pm, a fine giugno, ha sostenuto di aver preso soldi dall'imprenditore Daniele D'Alfonso della Ecol-service non in cambio di una corsia preferenziale negli appalti, ma per la sua reale "attività di consulenza" in campo ambientale, tecnologico e nel settore fieristico.