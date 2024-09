Tampona l’auto dell’ex e semina il panico davanti a scuola

Si lancia con l’auto contro la vettura dell’ex, dove siede la (presunta) rivale in amore, poi fugge seminando il parapiglia fra Seggiano e il centro città. Il bilancio della sarabanda automobilistica pomeridiana innescata da una 44enne residente in città è di due ferite lievi, appunto le due donne, entrambe medicate in codice verde in ospedale.

Poteva andar peggio: nel corso della scorribanda per le vie cittadine l’automobilista è passata accanto alle scuole all’orario d’uscita, rischiando di investire mamme e bambini. Infine, dopo un breve inseguimento a sirene spiegate, è stata fermata e accompagnata in caserma.

Della ricostruzione esatta dei fatti si sta occupando la polizia locale. Nei confronti della 44enne potrebbero, in seguito, scattare provvedimenti. L’allarme è scattato dopo le 16 in via Venezuela, ed è rientrato nel giro di meno di mezz’ora.

M.A.