Taglio del nastro per la sede pro loco: "Valorizziamo i tesori del territorio"

Un nuovo spazio dove accogliere chi ha bisogno di informazioni sul territorio e sulle iniziative alla scoperta della città, illustrare gli eventi e conoscere i soci, da anni impegnati nella valorizzazione di Buccinasco. La pro loco cittadina ha una nuova sede, all’interno dello Spazio Vivo del Centro civico Marzabotto (ingresso via Greppi).

Al taglio del nastro, oltre alla presidente Clara De Clario, anche la vicesindaca Rosa Palone e gli assessori Martina Villa e Mario Ciccarelli, che hanno ringraziato tutti i soci per le attività svolte a supporto della cultura e della valorizzazione della città. Un territorio "che vanta una storia antichissima - spiegano dall’associazione -. Nel Quattrocento gli Sforza, signori di Milano, venivano a Buccinasco per la villeggiatura e descrivevano il territorio come tra i più ricchi di vegetazione e fauna. Ed è ancora così: passeggiando per la città si trovano ancora cicogne che nidificano tra le risaie, volpi e leprotti selvatici. Senza contare centinaia di alberi da frutto, vecchie cascine, rogge, fontanili, laghi e boschetti, da attraversare nelle meravigliose passeggiate che organizziamo". Dal 2009 i volontari della Proloco e la ventina di soci organizzano incontri culturali, iniziative alla scoperta delle zone naturalistiche, corsi e gite fuori porta. L’associazione collabora con il Comune, partecipa alla stagione teatrale e dà il suo supporto nell’organizzazione di eventi, come il mercatino degli hobbisti e del mercato a chilometro zero che sarà presto rilanciato con nuove modalità. I prossimi eventi saranno dedicati a corsi sulle erbe spontanee del Parco Agricolo Sud Milano (in due parti, una teorica e una pratica, alla ricerca delle erbe sul territorio), incontri sul comportamento degli animali, visite d’arte (musei e mostre) e un concerto benefico, a novembre, con raccolta di beni alimentari per le persone in difficoltà.Francesca Grillo