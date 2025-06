Multe, Milano in testa con 205 milioni incassati

Gli incassi dei Comuni più popolati d’Italia dalle multe stradali continuano a crescere, a conferma di un trend ormai consolidato nel breve-medio periodo. Nel 2024, la cifra complessiva è arrivata a quota 650 milioni di euro, con un incremento dell’11% rispetto al 2023. E Milano si è confermata anche l’anno scorso in testa alla classifica nazionale. In attesa di capire come si risolverà il rebus autovelox in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole dal prossimo 12 giugno, le associazioni di consumatori Codacons ed Assoutenti hanno messo insieme i dati provenienti dalle venti città italiane più importanti, scandagliando i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per leggere entro il 31 maggio di ogni anno.

Nei report, le amministrazioni devono indicare obbligatoriamente gli introiti percepiti dai verbali per violazione del Codice della strada e il relativo utilizzo. Milano rimane in testa alla graduatoria: quasi 205 milioni di euro incamerati grazie alle multe stradali, con un aumento di 57,5 milioni rispetto al 2023. Al secondo posto si piazza Roma con quasi 169 milioni di euro di incassi, staccando nettamente Firenze, al terzo posto con 61,5 milioni, e Torino, quarta con 45,3 milioni. Il Comune che registra l’incremento percentuale maggiore delle multe rispetto al 2023 è Campobasso, +174% (da 112mila a 308mila euro); seguono ancora Milano con un +39% e Firenze con il suo +36,5%.