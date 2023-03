"Sull’Adda il grande esodo dalla metropoli è solo un ricordo"

Il mercato immobiliare in riva all’Adda? "Sereno, con qualche nuvola". E molti cambiamenti. Il grande esodo dei milanesi verso la verde Martesana e l’area fluviale è un ricordo. "Si lavora, alla casa non si rinuncia. Ma oggi come oggi è un mercato soprattutto locale". Max Ivan Ravasi è titolare dell’agenzia immobiliare PR di Cassano d’Adda da oltre trent’anni, lo studio fa parte del consorzio Repoint e della piattaforma di condivisione Mls che raduna tutti gli agenti immobiliari professionisti d’area. Un buon punto d’osservazione dell’andamento delle quotazioni degli immobili e delle tendenze d’acquisto dei cittadini. "Mercato immobiliare sicuramente vitale - spiega il professionista - . Si era svegliato già nel pre Covid, complici una serie di fattori, primi fra tutti le condizioni agevolate di mutuo, e la possibilità di contrarlo anche al 100%". Il mutuo una delle variabili costantemente sotto esame. "Dal gennaio dello scorso anno a oggi c’è stata l’impennata. Siamo anche al 4, 4,5%. Il mercato dovrà riassestarsi". La zona dell’Adda gettonatissima in passato e traiettoria di fuga privilegiata per molti milanesi pronti a sobbarcarsi il tragitto mattutino per una casa nel verde. "Un’epoca di grande migrazione ormai alle spalle. La gente tende a rimanere dove è. E i milanesi si spostano fuori molto meno di una volta". I prezzi. "Noi seguiamo Cassano d’Adda e altri centri limitrofi di area rivierasca. Il bonus ha fuorviato il mercato, il nuovo oggi come oggi è ormai per ricchi: siamo sui 2.900, 3.000 euro a metro quadrato. Un aumento vertiginoso. Diverso e maggiormente variegato il costo dell’usato. Sceso in percentuale del 30%, ma talvolta da sistemare e adeguare". Cassano d’Adda più costosa rispetto ad altri centri del circondario? "Direi di no. Qualche cosa in più rispetto a centri al di là del fiume". Il mercato tiene. "Per molti la casa di proprietà, come l’auto, resta un valore irrinunciabile. In altri paesi non è così".Monica Autunno