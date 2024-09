Sul cancello un arcobaleno. Genitori all’opera coi pennelli

Genitori-volontari dipingono il cancello delle elementari e dell’asilo, patto di collaborazione, il Comune chiede una mano, le famiglie rispondono con entusiasmo. A beneficiarne, figli e insegnanti. Obiettivo, "realizzare un arcobaleno che darà un tocco di allegria agli istituti in vista del nuovo anno".

Applaude l’Amministrazione: "Siamo grati a chi ha messo a disposizione il proprio tempo per realizzare questa bellissima iniziativa - dice l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Crespi -. Il loro impegno dimostra come l’aiuto tra istituzioni e cittadini possa migliorare Trezzo. Il contributo ci permette di rendere le nostre scuole luoghi ancora più accoglienti e colorati per i ragazzi. Iniziative come questa valorizzano il senso dicomunità". Bar.Cal.