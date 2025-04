"Studiare la storia e i fatti. Per non farsi affascinare"

"Il terrorismo è un tema complesso. Ai ragazzi racconto ciò che è storia, fatti. Con molta attenzione. Il rischio, per molte ragioni, è quello di subire il ‘fascino’ del terrorista. Che troppo spesso ha oscurato il ricordo delle vittime. Lo vediamo in Spagna. Ma lo abbiamo visto anche qui, in Italia". Si intitola “Storia del terrorismo in Spagna, dall’Eta al jihadismo“ il libro scritto da Matteo Re con Gaizka Fernández Soldevilla, responsabile dell’area di Ricerca scientifica del “Centro memorial de las víctimas“. "Un pezzo di storia che trova uno spazio limitato nei programmi scolastici".