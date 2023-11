Studenti in sciopero al Primo Levi di San Donato: istituto insicuro e freddo

San Donato Milanese, 10 novembre 2023 - Studenti in sciopero al Primo Levi di San Donato per la struttura fatiscente e insicura.

Le proteste davanti al liceo Primo Levi di San Donato

Dopo i "colleghi" della sede di San Giuliano, che ospita il liceo linguistico e che nei giorni scorsi avevano protestato per il crollo di calcinacci da un controsoffitto, oggi è toccato loro protestare per ottenere una scuola sicura. Gli studenti della sede di San Donato dove ci sono Classico e Scientifico hanno dato vita ad un picchetto per richiedere interventi urgenti.

La situazione dell'edificio è deleteria: a settembre era crollata una finestra di un'aula finendo su quattro banchi, vuoti per combinazione, mentre nella palestra i crolli di calcinacci dalle pareti sono frequenti e le porte tagliafuoco sono ridotte male.

Il collettivo degli studenti questo pomeriggio ha dato vita anche ad una manifestazione all'ingresso dell'edificio dove sono arrivati i consiglieri di città metropolitana Roberto Marviglia e Giorgio Mantoan che hanno effettuato con gli studenti un sopralluogo constatando lo stato d'essere della struttura.