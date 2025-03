Stroncati dalla pandemia. Cerimonia in memoria

Una cerimonia commemorativa al cimitero locale di via delle Rimembranze, per celebrare insieme la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. L’appuntamento per i cittadini e per le associazioni del territorio è per stamattina alle 10.30, nella cappella del camposanto con la Santa Messa; a seguire, il sindaco Simone Cairo deporrà una corona d’alloro in memoria dei bressesi che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Infine, come ultimo gesto della cerimonia, tutti i partecipanti osserveranno un minuto di silenzio davanti alla pianta di Magnolia, dedicata proprio a quanti sono morti per il Coronavirus. G.N.