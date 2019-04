Milano, 24 aprile 2019 - "Onore a Benito Mussolini". Blitz degli ultras della Lazio in piazzale Loreto a Milano, dove questa sera la loro squadra è impegnata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Il gruppo degli Irriducibili, storica fazione ultrà biancoceleste dalla forte connotazione di estrema destra, ha esposto uno strisicone provocatorio alla vigilia del 25 Aprile.

Circa una settantina i tifosi che hanno partecipato al breve blitz, in piazzale Loreto all'angolo con corso Buenos Aires. Pochi minuti in cui hanno scandito slogan fascisti e fatto saluti romani, nel piazzale in cui il cadavere di Mussolini fu esposto a testa in giù insieme a quello di altri gerarchi fascisti. "È una cosa allucinante - commenta il presidente dell'Anpi milanese, Roberto Cenati - una nostra iscritta ci ha avvisato delle striscione portato da una settantina di persone che hanno intonato canti e slogan fascisti e hanno fatto saluti romani".