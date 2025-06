Caldo, appello dalla maggioranza: "Più sconti nelle piscine comunali"

"Per un caldo straordinario serve un piano tariffario per l’ingresso nelle piscine straordinario". Lo slogan riecheggia l’antico detto sui mali estremi, e infatti stiamo entrando nel primo weekend “africano”, nel senso dell’anticiclone, dell’estate 2025, già nel guado di un’ondata di calore combinata, da domani, al rischio di forti temporali che potrebbero concedere una tregua non abbastanza lunga da arrivare al prossimo fine settimana. Così a Palazzo Marino si chiede di correre ai ripari praticando una scontistica forte sull’ingresso alle piscine comunali. A domandarlo non è l’opposizione, ma un gruppo di consiglieri comunali del centrosinistra presidenti delle commissioni pertinenti: Angelica Vasile (Sport), Alessandro Giungi (Olimpiadi) e Simonetta D’Amico (Bilancio) del Pd, partito di maggioranza relativa in Comune, insieme ai colleghi ambientalisti Enrico Fedrighini (Affari istituzionali, del Gruppo Misto) e Carlo Monguzzi dei Verdi, (Commissione Ambiente).

Lunedì, annunciano, "depositeremo in Consiglio comunale una proposta più articolata, ma auspichiamo che già da questo week end possano essere attivate forme di scontistica accessibili a tutta la cittadinanza che resterà in città". "È urgente adottare misure eccezionali per offrire sollievo alla cittadinanza", spiegano i consiglieri, e chiedono alla Giunta "di valutare una scontistica straordinaria sull’ingresso alle piscine comunali durante il periodo estivo" che si aggiunga alle agevolazioni già previste: oggi fa il bagno gratis chi ha un Isee sotto 8mila euro l’anno, oltre ai bambini fino a sette anni accompagnati da almeno due adulti, e chi ha un Isee tra ottomila e 20mila euro ha uno sconto del 30% sul biglietto. "Un’estensione temporanea di queste agevolazioni sarebbe un gesto concreto di attenzione verso tutte e tutti - sottolineano i consiglieri di maggioranza –. Le piscine rappresentano un presidio di salute, benessere e socialità. In una città come Milano, dove l’aumento delle temperature estive è ormai strutturale, garantire un accesso più equo e diffuso è una priorità di giustizia sociale. Alla luce dei segnali positivi sul fronte del bilancio, chiediamo che l’amministrazione metta al centro il benessere quotidiano delle persone". Gi.Bo.