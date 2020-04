Milano, 27 aprile 2020 - "Dietro la calma apparente c’è un torrente di idee e progetti. Le aziende si sveglieranno in un mondo completamente diverso e noi cerchiamo di traghettarle in questo processo". Daniela Bavuso tre anni fa ha creato lo studio milanese di consulenza strategica Makeaplan, che aiuta le aziende a diventare competitive grazie all’impatto ambientale e sociale, costruendo “l’architettura dei valori”. I valori da comunicare prima della crisi, trasferendo nella realtà le dichiarazioni di intenti, erano quelli della sostenibilità ambientale, dell’integrazione e della lotta alle discriminazioni.

Il coronavirus ha cambiato le carte in tavola, e la scala di valori potrebbe essere ridefinita. "Si farà appello ai bisogni primari delle persone – spiega Bavuso – alla famiglia. Si seguirà la strada di un marketing di prossimità e territoriale. Emerge che la tecnologia può essere al servizio delle persone". Molte aziende "invece di piangersi addosso si stanno muovendo per riposizionarsi sul mercato". "Noi stiamo lavorando di più - prosegue - sono arrivati nuovi clienti che stanno investendo per studiare strategie di marketing. Per fare un esempio stiamo affiancando un’azienda di materiali ortopedici nella ricerca di canali alternativi, visto che le fiere non sono più possibili".