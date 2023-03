Stramilano 2023: data, percorso, orari e iscrizioni

La partenza della Stramilano da piazza Duomo, edizione 2022

Milano, 9 marzo 2023 – Tuta, scarpe sportive e allenamento. Siete pronti? Torna Stramilano, la celebre corsa non competitiva che quest'anno festeggia la sua cinquantesima edizione.

"E speriamo di arrivare ai 100 anni", l'augurio dello storico presidente Michele Mesto. Mesto che, a margine della conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune, ha anticipato le principali novità dell'edizione 2023: "Per prima cosa ci sarà la benedizione dell'arcivescovo di Milano alla partenza in piazza Duomo, alle 8.30. All'Arena e lungo il percorso si esibiranno musicisti, acrobati faranno degli esercizi e per ultimo arriveranno i paracadutisti che si lanceranno". Previsti ma annullati due caccia: "Dovevano esserci anche gli aerei ma - spiega Mesto - dopo l'incidente di Guidonia questa esibizione è stata sospesa". Cinquantacinquemila i partecipanti lo scorso anno, con il Comitato che quest'anno spera di raggiungere quota 60mila. Ma vediamo tutto più nei dettagli.

La 50esima edizione della Stramilano torna domenica 19 marzo.

La corsa, come da tradizione, si svilupperà in tre grandi eventi: ‘Stramilano 10 Km’, ‘Stramilanina 5 Km’ e ‘Stramilano Half Marathon’.

Alle 9 i primi a partire da piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 Km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città.

Alle 9.30, sempre da piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. I mini-atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico per chilometri, incoraggiati da simpatici animatori dislocati lungo il percorso. L’arrivo è fissato per tutti all’Arena Civica “Gianni Brera”.

Infine, alle 10 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in piazza Castello, durante la quale migliaia di atleti professionisti e non si metteranno alla prova correndo a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 chilometri.

I Punti Ufficiali d’Iscrizione saranno aperti dall’11 al 18 marzo 2023. Il Centro Stramilano è il cuore pulsante della manifestazione, grazie alla sua perfetta posizione strategica, in piazza del Duomo. Quota d’iscrizione: 18 euro.