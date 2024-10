Stop amianto in zona. Una società è pronta a fare il censimento

Stop amianto sul territorio comunale, incarico a una società specializzata per un censimento fra tettoie e vecchi edifici: "Occorre avere un quadro per una corretta informazione ai cittadini. E per gestire, dove necessario, le situazioni più critiche". La gara a evidenza pubblica nei giorni scorsi ha designato al compito la Sac srl di Bergamo. A partire dal mese di ottobre un autorizzato della società avvierà la raccolta di documenti proprietà per proprietà. Un apposito verbale sarà successivamente compilato e restituito al Comune. "La normativa vigente - così una nota ai cittadini - non prevede l’immediato smaltimento dei manufatti in amianto, ma richiede obbligatoriamente una corretta valutazione degli stessi e l’attuazione di un programma di controllo e custodia, secondo procedure codificate".

M.A.