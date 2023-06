Stop alla vendita di alcolici Divieto dalle 17 alle 7 fino al 30 settembre

di Laura Lana

Stop alla vendita di alcolici in orario serale e notturno. Lo ha deciso l’amministrazione, che ha individuato alcune zone della città più a rischio e ha imposto una stretta per tutto il periodo estivo. Il sindaco Giacomo Ghilardi ha così rinnovato quattro ordinanze in materia di sicurezza e di vivibilità, che hanno validità tutti i giorni, weekend compresi, dalle 17 alle 7, fino al 30 settembre. "Atti che sono risultati necessari in seguito a servizi di controllo da parte della polizia locale, che ha rilevato diverse irregolarità e violazioni del regolamento di polizia urbana", spiegano dal municipio.

Le segnalazioni dei residenti e l’osservazione degli agenti hanno registrato il frequente abbandono di bottiglie in vetro e lattine dopo il consumo, insieme ad altri episodi che comprometterebbero il decoro cittadino e arriverebbero a costituire un rischio per l’igiene pubblica. Per cercare di contrastare il disagio di chi abita e frequenta la zona e la relativa percezione di insicurezza, si è così deciso il freno all’aperitivo e all’after dinner da asporto e in strada. L’obiettivo delle ordinanze è quello di limitare l’abuso di alcol, con le annesse conseguenze, in largo Milano, in via Libertà, nella zona tra via Cadorna e piazza Turati, in via XXV Aprile e tra le vie 4 Novembre e Monte Santo. "Si tratta di provvedimenti che erano già stati presi in precedenza relativi ad alcuni esercizi commerciali, che rimangono aperti fino a tardi. Purtroppo ci troviamo costretti a porre rimedio ad atteggiamenti scorretti e irrispettosi da parte della clientela, che consuma le bevande e poi abbandona i contenitori per strada", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi. Un divieto, quindi, esteso "visto anche il periodo estivo e il prevedibile intensificarsi delle criticità in termini di vivibilità e sicurezza". Lo stop alla vendita di bevande alcoliche è così imposto alle attività commerciali situate in largo Milano 22, via Libertà 78 e via Libertà 107, viale Rinascita 101 e per il supermercato Sigma di in via XXV Aprile 38, abitualmente aperti fino a tardi. Non solo divieti, nei mesi estivi la polizia locale intensificherà i pattugliamenti, i servizi di prossimità nei turni notturni del fine settimana, il controllo dei parchi e dei giardini.