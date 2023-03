Sangue in Stazione Centrale: accoltella un conoscente, bloccato un 28enne

Il presidio della Polizia davanti alla Stazione Centrale

Milano – Un 28enne di origine gambiana è stato arrestato martedì sera dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio in piazza Duca d'Aosta, in Stazione Centrale.

Il litigio

Stando a quanto ricostruito, attorno alle 23.30, l’uomo, irregolare e con precedenti per minacce, resistenza e furto, ha iniziato a litigare con un 31enne di origine somala. In quel momento, è passata da quelle parti una pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale della Questura: gli agenti si sono subito accorti di quello che stava succedendo e si sono avvicinati per bloccare il corpo a corpo.

Le coltellate

Nel frattempo, il gambiano ha tirato fuori un coltello e ha colpito più volte il somalo, ferendolo a un braccio, alla testa, al torace e a un orecchio. Dopo una breve colluttazione, gli investigatori delle Volanti sono riusciti a fermare l’aggressore e ad ammanettarlo. Il 31enne è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli e sottoposto a un intervento chirurgico: non è in pericolo di vita. Il gambiano, che a sua volta è stato ferito in maniera lieve a un orecchio con un coccio di bottiglia impugnato dal somalo, è stato portato a San Vittore.