Sport Village in fiamme. Caccia ai tre malviventi ripresi dalle telecamere

È caccia grossa ai tre che hanno dato fuoco al centro sportivo di viale Campania. Sono stati catturati dalle immagini di alcune telecamere e si spera possano essere presto identificati. L’incendio di vaste dimensioni è divampato martedì ieri sera dopo le 23 al centro sportivo Sport Village di viale Campania a Rozzano. Le fiamme hanno divorato la tensostruttura e i bar. Sul posto sono intervenuti alcuni mezzi dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme dopo alcune ore. Una volta spento il rogo, intorno alle 2 di notte, i vigili hanno effettuato le verifiche del caso fra gli scheletri delle strutture completamente carbonizzati. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico e della tenenza rozzanese. A quanto emerso dalle indagini si tratterebbe di un incendio doloso.

Le telecamere del circuito di videosorveglianza comunale hanno "catturato" tre persone intente a versare liquidi (infiammabili, verosimilmente benzina) lungo il perimetro della tensostruttura e nei pressi del chiosco del bar. Poi si sarebbero allontanate rapidamente mentre si sprigionava l’incendio e in pochi istanti le fiamme avevano avvolto sia le tensostruttura che il piccolo bar. Sono in corso indagini per cercare di capire se i gestori del centro sportivo abbiano subìto delle minacce, tentativi di estorsione o avessero avuto problemi di qualche tipo.

I danni sono stati ingenti e il centro sportivo, gestito da una associazione, resterà chiuso per inagibilità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. È il secondo incendio di vaste proporzioni che avviene a Rozzano nel giro di pochi giorni. Il 31 ottobre scorso erano state divorate dalle fiamme 23 auto di Enjoy e un furgone in un parcheggio di Milanofiori, un’area di Enilive Spa, società del gruppo Eni che si occupa di mobilità sostenibile e car sharing.

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, alle 3.30, il rogo era già esteso e aveva raggiunto tutte le auto posteggiate in quell’area, oltre a un furgone a gasolio, parcheggiato poco distante. Domate le fiamme, dei veicoli sono rimaste solo le carcasse. I carabinieri di Rozzano hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona, per esaminarne i fotogrammi, alla ricerca di dettagli utili a capire quanto accaduto.