Sport, informazione e sociale. Premiati i “Volti della Metropoli“

Per l’editoria Urbano Cairo, per lo sport Stefano Domenicali (presidente del Formula One Group, che organizza il campionato di Formula 1), Agnese Pini per l’informazione. Sono solo alcuni dei nomi che hanno ricevuto a Palazzo Marino il premio “Volti della Metropoli“ 2025. Il riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, è un’iniziativa di Osservatorio metropolitano di Milano che ogni anno assegna il premio a una serie di personalità della Grande Milano che si sono distinte in ambiti diversi, "contribuendo con impegno e passione alla crescita e alla valorizzazione del territorio", spiegano gli organizzatori.

La cerimonia di premiazione è stata aperta dalla presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, introdotta dal presidente di Osservatorio Metropolitano, Camillo de Milato, e da Giovanna Iannantuoni, rettrice della Bicocca e presidente onoraria dell’Osservatorio. Oltre alle personalità citate, i premi sono andati, per il sociale a Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, per le relazioni internazionali a Veronica Crego Porley, Console generale dell’Uruguay, per la medicina e la salute a Enrico Gherlone, rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele, per le istituzioni al generale dei Carabinieri Salvatore Luongo. Per l’economia il riconoscimento è andato a Rosanna Volpe, amministratrice indipendente nel mondo della finanza. Insieme a questo riconoscimento, è stato consegnato anche il premio speciale WikiMilano a due progetti di trasformazione urbana: la riqualificazione del quartiere Satellite di Pioltello e il recupero del Borgo di Vione di Basiglio.