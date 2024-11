Sport e amicizia in campo, ha vinto l’inclusione

Asd Gessate “contro“ Asd Vivaio Sport Sordi, al centro sportivo Bertini una giornata a tutto sport, amicizia e inclusione: "Segna un nuovo capitolo per la nostra comunità. Parte da qui un messaggio di collaborazione, unità e amicizia". L’amichevole calcistica che ha visto sfidarsi i giovani e bambini delle due società è il primo di una serie di appuntamenti di sport e integrazione. La giornata al centro sportivo è stata infatti promossa dopo una serie di contatti fra le due associazioni sportive, nella volontà comune di portare a Gessate un evento che, al di là dell’aspetto sportivo, fosse significativo per il paese e i cittadini. Missione compiuta: tanti spettatori, tanta emozione. "È stata una sfida – così il resoconto finale di Alessandro Gentile, presidente Asd Gessate – all’insegna della lealtà e del fair play. Partita combattuta sino all’ultimo minuto, squadre che hanno dato il massimo in campo. Ha prevalso Asd Vivaio, aggiudicandosi la vittoria ai calci di rigore. Ma l’autentico vincitore della giornata è stato lo spirito di inclusione e fratellanza fra atleti e organizzatori". Nel corso della giornata l’annuncio che due giocatori di Vivaio si iscriveranno ad Asd Gessate: "Per la nostra associazione – così Gentile – un grande e ulteriore motivo di orgoglio". M.A.