SpinOff alla Fabbrica del Vapore. Il festival dei ragazzi di periferia

Giochi, reading e anche una mostra fotografica. Sabato, alla Fabbrica del Vapore, andrà in scena SpinOff - la Fabbrica della Cultura, una giornata aperta a tutti per condividere i risultati del grande progetto collettivo che ha coinvolto oltre 2mila ragazze e ragazzi, tra i 12 e i 18 anni, residenti nei diversi quartieri della periferia urbana e culturale di Milano. Un progetto per offrire maggiori possibilità ai ragazzi della GenZ delle periferie, ad alto tasso di dispersione scolastica, "un modo per scardinare disparità sociali e stimolare la creatività, proprio nelle zone dove l’accesso alle opportunità educative extrascolastiche è ridotto", racconta Laura Tanzi, referente di Lyra Teatro, ente capofila del progetto partito nel 2023 grazie all’aggiudicazione del bando pubblico per il Terzo Settore Triennio 2023-2025, indetto da Regione Lombardia.

A idearlo è stato il raggruppamento di enti no profit del terzo settore composto da Lyra Teatro e poi da Acea, Altropallone, Porto di Mare, Isola Solidale, Dora e Pajtimit. Associazioni con finalità diverse, che hanno unito le forze contro la povertà educativa. "I ragazzi hanno bisogno di più spazi di aggregazione e di vivere meno immersi nel virtuale", dice Tanzi.

La Sala delle Colonne ospiterà una mostra fotografica (dalle 11 alle 18.45) che presenterà i ritratti realizzati dal fotografo Max Hirzel durante i laboratori con i minori stranieri non accompagnati insieme alle foto fatte dai ragazzi durante i laboratori, e a una serie di scatti che documentano il lavoro di questi due mesi. Dalle 11 ci saranno laboratori aperti di circo e giocoleria mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 16 ci si confronterà sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto nel mondo dei ragazzi. Verrà presentato il libro “Io Sono”, accompagnato da letture sceniche dei racconti dei giovani migranti protagonisti della pubblicazione. Per finire tutti a ritmo di rap, a cura dei ragazzi.

St.Con.