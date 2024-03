Milano, quattro alpiniste scaleranno il K2 per celebrare i primi italiani che 70 anni fa arrivarono in vetta

Milano – Una cordata di alpiniste donne, italiane e pakistane, tenterà di scalare il K2 per celebrare i settant’anni della “prima” italiana. Federica Mingolla, Silvia Loreggian, Anna Torretta, Cristina Piolini e la dottoressa Lorenza Pratali partiranno in giugno per il Pakistan dove si uniranno a Samina Baig, Amina Bano, Nadeema Sahar, Samana Raihm.

L’obiettivo è salire la via percorsa dalla spedizione organizzata da Ardito Desio lungo lo Sperone Abruzzi fino alla vetta di 8.611 metri dove, il 31 luglio 1954, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli piantarono la bandiera italiana e pakistana. Il K2 divenne “La montagna degli italiani”.

Alla presentazione a Milano hanno partecipato il presidente del Club alpino italiano Antonio Montani, Agostino Da Polenza, alpinista e presidente di EvK2CNR e la ministra del Turismo Daniela Santanchè.