Spariti gli pneumatici due macchine “a terra”: "Più controlli in campo"

L’altra notte è toccato ad Opera finire sotto il mirino dei ladri. Depredate almeno due auto. Una nella piazzetta di fianco al Municipio ( via le ruote) e l’altra in via Bozzini (sparite le ruote e vandalizzata). Si tratta di due auto di grossa cilindrata. Uno dei furti è stato segnalato da Augusto Sandolo di VivOpera nel parcheggio del Comune. L’altro dall’ex sindaco Ettore Fusco: "Da quando è diminuito l’organico della polizia locale il comando di Opera non è più riuscito a presidiare il territorio al fine di evitare che la criminalità dilagasse. Sempre più auto rovinate durante la notte, non sappiamo se le telecamere siano funzionanti e nel caso in cui lo fossero se siano poi impiegate per svolgere un minimo di attività di indagine. Certamente l’impossibilità di essere presenti sul territorio, soprattutto nelle ore diurne in cui si svolgono i sopralluoghi da parte dei criminali, impedisce anche quell’attività di prevenzione necessaria a tutelare i cittadini, tanto per il problema delle auto quanto soprattutto per un altro problema, quello delle truffe agli anziani". La “cannibalizzazione” delle auto è diventata un incubo nel sud Milano: da Rozzano a Basiglio, da Opera a Pieve, da Assago a Buccinasco. Mas.Sag.