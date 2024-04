Sparita da una settimana quattordicenne chiama il 112:: "Sono in stazione a Milano"

Dopo 8 giorni di angoscia, ieri mattina Gianna (nome di fantasia), 14 anni, è stata trovata alla fermata del passante ferroviario di piazza Repubblica a Milano. Anche la sua storia passa per San Donato e Rogoredo, una zona che fagocita i giovani. Solo due anni fa un’altra ragazzina minorenne era scomparsa in quell’area, Poi fu trovata ma la vicenda si conclude tragicamente: finita in comunità, si tolse la vita. La storia di Gianna, fortunatamente ha invece un lieto fine, perché la ragazzina ha riabbracciato la mamma. Anche se ancora non è chiaro cosa le sia capitato in questi otto giorni. È stata trovata ieri mattina alle 9.45 proprio grazie a una telefonata fatta dalla quattordicenne al numero unico per le emergenze 112. La ragazza ha detto che non poteva fare altri numeri di telefono in quanto il cellulare era sprovvisto di sim. Un sospiro di sollievo per la mamma, quando ieri mattina, su segnalazione della centrale operativa della questura di Milano, gli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato l’adolescente alla stazione ferroviaria di Repubblica. Gli operatori della centrale sono rimasti in comunicazione con la ragazza sino all’arrivo di una pattuglia della Polfer di Milano Porta Garibaldi che, raggiunta la 14enne sulle scale del binario 2, l’ha poi accompagnata nei propri uffici.

Gli agenti hanno subito contattato la madre a Novara cui, un’ora dopo, è stata riaffidata la figlia per far rientro a casa assieme. Le ricerche si erano concentrate fra San Donato Milanese, Rogoredo e Loreto. "Ha preso il treno per Milano lei frequenta Loreto e San Donato. Mia figlia ha solo 14 anni e dovete farla tornare a casa. È minorenne chi la trattiene la lasci tornare a casa", ha detto la mamma la sera prima del ritrovamento. Mamma di 8 figli, Veronica ha detto che intende perdonare la figlia, qualsiasi sia il motivo per cui si è allontanata da casa. Mas.Sag.