Sparatoria in una panetteria di piazzale Gambara a Milano: un morto e un ferito grave. In fuga il killer

Milano – Una sparatoria si è verificata in strada poco dopo le 18.30 in piazzale Gambara a Milano, zona semi-centrale della città. Un uomo è morto dopo il trasporto al Policlinico, la sua identità non è ancora nota; un altro di 26 anni è stato portato in condizioni gravissime al San Carlo.

Si tratta di un giovane ucraino, anche la vittima potrebbe essere della stessa nazionalità. Sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia e quattro mezzi di soccorso inviati dal 118 con il codice rosso, quello per i casi più critici.

La polizia davanti al panificio di piazzale Gambara a Milano dove è avvenuta la sparatoria

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione della polizia, i due sarebbero entrati in una panetteria della piazza e avrebbero ordinato qualcosa da mangiare. Quando il titolare del negozio si è recato nel locale interno, probabilmente per scaldare il cibo, ha fatto irruzione una terza persona che ha sparato a bruciapelo ai due avventori, per poi scappare con l’arma. Gli agenti sono sulle sue tracce e sentiranno il gestore della panificio-pasticceria.

Gli uomini della Scientifica al lavoro

I passanti

Non si conoscono ancora i contorni della vicenda e cosa abbia scatenato la sparatoria. Certamente, visto il luogo solitamente affollato a quell’ora del sabato – siamo vicini alla fermata della linea 1 della metropolitana – non mancheranno testimoni in grado di dare indicazioni utili alla polizia. Gli agenti sono infatti schierati vicino a un ingresso della fermata del metrò mentre i colleghi della scientifica stanno eseguendo i rilievi di rito. Molti curiosi e passanti all’ora dell’apertiivo stanno assistendo alle operazioni in un tam tam di voci e supposizioni sull’accaduto.