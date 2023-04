Spaccio di droga a Milano, sequestrati 51 chili di hascisc e 10.500 euro in contanti a un 54enne

La Polizia ha arrestato a Milano un 54enne pregiudicato per detenzione di sostanza stupefacente ai fine di spaccio di e ha sequestrato 51 kg di hashish, 10.500 euro in contanti e materiale da confezionamento.

Venerdì pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, a seguito di un'attività di contrasto e repressione del commercio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un uomo dedito allo spaccio in appartamento a Segrate. Infatti i poliziotti, intorno alle 14 hanno fermato vicino la sua abitazione, il 54enne a bordo della sua autovettura, trovandolo in possesso di 1.000 euro in contanti e un mazzo di chiavi.

All'interno del suo appartamento a Segrate, gli agenti hanno rinvenuto delle buste recanti un indirizzo di Milano oltre a 14 grammi di hashish. I poliziotti, insospettiti dalle giustificazioni dell'uomo, hanno controllato anche l'abitazione in zona Loreto rinvenendo e sequestrando circa 51 kg di hashish suddivisa in numerosi panetti e sottovuoto, materiale per il confezionamento oltre alla somma di 9.500 euro, verosimilmente provento dell'attività illecita. L'uomo, il quale era stato già arrestato a Novembre 2021 per lo stesso reato, è stato condotto presso il carcere di San Vittor