Si aggira in auto con fare sospetto, poi incontra un cliente: in via Lomellina arrestato uno spacciatore

Milano, 3 ottobre 2024 – Guidava con fare sospetto, si guardava intorno. Poi arrivato in via Lomellina si è fermato, rimanendo a bordo, come in attesa. Un atteggiamento che, insieme ai precedenti a suo carico, ha convinto gli agenti della Squadra Mobile – nel corso di un servizio mirato, contro la diffusione di sostanze stupefacenti, in zona Città Studi, Calvairate, Risorgimento – a seguire e tenere sott’occhio un 40enne, l’altra sera.

Il denaro e lo stupefacente sequestrato al 40enne

Poco dopo, all’auto si è avvicinato un cittadino italiano di 44 anni il quale, salito a bordo del veicolo, ha scambiato qualcosa con il 40enne. I poliziotti hanno fermato i due e, a seguito a una perquisizione, il 40enne è stato trovato in possesso di 240 euro e di due telefoni cellulari mentre l’acquirente ha consegnato spontaneamente ai poliziotti una dose di cocaina. Nascosti all’interno dell’auto, gli agenti hanno sequestrato diversi involucri di cocaina per un totale di circa 13 grammi. A seguito di perquisizione domiciliare gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato 54 grammi di Mdma, oltre 43 grammi di 2C-T-7, ulteriori 106 grammi di cocaina, 102 grammi di hashish, una dose di marijuana, 6.900 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.