Milano, spaccia cocaina in auto: arrestato 29enne

Milano – Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Milano è finito in carcere un uomo di 29 anni, originario dell'Albania. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato venerdì pomeriggio, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio in zona Scalo Farini e nelle vie limitrofe.

Secondo quanto ricostruito gli agenti, poco dopo le 17.00, in via Valtellina, hanno notato il 29enne, poi risultato irregolare, alla guida di un'auto. Dopo essersi fermato in via Curio Dentato, è stato raggiunto da una donna la quale, dopo esser salita a bordo dell'auto, ha scambiato qualcosa con lui. A quel punto i due sono stati fermati e alla donna è stata trovata una dose di poco meno di un grammo e mezzo di cocaina.

Cocaina trovata anche nascosta nella macchina per un totale di 24,05 grammi mentre nel portaoggetti della macchina sono stati rinvenuti 120 euro in contanti che si aggiungono ai 490 che il 29enne teneva nel portafoglio in banconote di piccolo taglio.