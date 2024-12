Soste “creative” vicino ai padiglioni: a Rho oltre mille sanzioni nei giorni dell’Artigianato in Fiera

Rho (Milano) – Ben 1.161 sanzioni quasi tutti per divieto di sosta intorno ai padiglioni di Fieramilano Rho durante i nove giorni dell'Artigiano in Fiera. E tre persone denunciate a piede libero. È il bilancio dell'attività di controllo delle strade d'accesso alla manifestazione fieristica fatta dal 30 novembre all'8 dicembre 2024 dalla polizia locale di Rho, coordinata dal comandante Antonino Frisone e in collaborazione con le forze dell'ordine del territorio. Gli agenti hanno sono stati impegnati su due turni, con otto pattuglie di giorno e due pattuglie alla sera dopo le 22. E considerato che l'Artigiano in Fiera ha registrato oltre un milione di visitatori il lavoro non è mancato.

Sono state emesse 1.161 sanzioni, la stragrande maggioranza per divieto di sosta. Soltanto venerdì 6 dicembre 70 i verbali per sosta su aree verdi, comprese le aiuole spartitraffico accanto agli ingressi dei padiglioni, mercoledì 4 dicembre ben 54 sanzioni su aree verdi e sulle piste ciclabili. Grande attenzione è stata rivolta all'area Taxi e agli spazi riservati ai mezzi pubblici. Tante le segnalazioni arrivate al comando di corso Europa. Si sono registrate lunghe code anche a causa di alcun incidenti, per fortuna non gravi, che si sono verificati sulla A52 e sulla A4.

Divieti di sosta, ma non solo. Durante i controlli, la polizia locale, insospettita da tre auto con targa straniera, le ha fermate per un controllo. A bordo c'erano una decina di persone tutte di origine Rom, tutte pluripregiudicate. Secondo gli agenti stavano studiando il modo per mettere a segno furti e borseggi all'interno dei padiglioni, lasciando una persona in auto al posto di guida, mentre due entravano in fiera. Una macchina con targa francese e una con targa romena sono state fermate mentre si avvicinavano a Rho Fiera. I soggetti a bordo avevano a loro carico diversi ordini di allontanamento da parte dei Questori di numerose città. Dopo il controllo, si sono allontanati spontaneamente. Su una terza auto, con targa inglese, viaggiavano tre giovani con precedenti per furto e spaccio di stupefacenti. In macchina è stata trovata una modica quantità di stupefacente. Il giovane alla guida era privo di patente di guida: era già stato fermato qualche settimana prima, sempre a Rho ma evidentemente la multa non gli era bastata. Un altro automobilista fermato per un controllo di routine è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione in quanto deve scontare una condanna per furto. Per tutti e tre denunce a piede libero.