"Sosta irregolare sul verde: più 80% di multe"

"Nel 2023 a Milano 24.793 sanzioni per sosta sul verde: 11.028 in più rispetto al 2022, un incremento dell’80%". Questi i dati diffusi ieri da Marco Granelli (in foto), assessore comunale alla Sicurezza, con un post sulla propria pagina Facebook. "Dobbiamo contrastare la sosta sul verde che rende impermeabili le aree e danneggia i prati, che schiaccia le radici degli alberi e ne aumenta il rischio di caduta, che crea isole di calore, che toglie spazi alla vita e riduce il benessere – prosegue l’assessore –. Grazie al lavoro degli agenti di Polizia Locale, delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e degli ausiliari della sosta di Atm, la lotta alla sosta irregolare è una priorità per diminuire in Italia i 3.039 morti e i 224.634 feriti del 2023 e per migliorare la qualità della vita delle città. Solo a Milano nel 2023 quasi 4 milioni di multe: 1 milione in più del 2022, più 38%. Le multe elevate dagli agenti della polizia locale e dagli ausiliari sono state quasi un milione e 350mila, quelle fatte con le telecamere quasi 2 milioni e 650mila", sottolinea Granelli.

Sempre ieri il sindaco Giuseppe Sala ha invece ribadito – ammesso ce ne fosse bisogno – la volontà di andare avanti con la Zona a traffico limitato del Quadrilatero della moda, senza però sciogliere il nodo della data di avvio: sarà a breve, come già riportato, ma non c’è ancora un giorno preciso. "La Ztl partirà adesso, in questi giorni, con un paio di mesi di sperimentazione – conferma il primo cittadino –. Confcommercio ha lamentato il fatto che le sue richieste non siano state accolte? Quella dei commercianti è una lamentela che sento da un anno e mezzo, noi partiamo".

Gi.An.