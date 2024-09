Sos casa, due donne al Consiglio di Aler

Emergenza casa, due donne alla testa del Consiglio territoriale di Aler Milano: Ivonne Cosciotti, sindaca di Pioltello, presidente, e vice Cristina Perazzolo, presidente del Consiglio di Rozzano, con delega alle Politiche sulle fragilità sociali. Obiettivo, "migliorare la vita degli inquilini", spiegano le amministratrici dopo l’elezione a maggioranza assoluta per entrambe da parte dei colleghi. Un riconoscimento alla loro esperienza in materia. L’organismo "è una novità importante che coinvolge direttamente i Comuni - sottolineano - e riconosce il valore aggiunto del contributo offerto dal territorio nella definizione dei piani di programmazione dell’offerta abitativa". Un tema delicato con le liste d’attesa che si allungano dappertutto fra precariato e caro vita. "D’ora in poi avremo uno strumento in più di ascolto delle esigenze della gente", dice Matteo Mognaschi, alla guida di Aler Milano. "La casa è ormai al centro di ogni politica sociale. Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno dimostrato - afferma Cosciotti - sono certa che la collaborazione con i vertici dell’Agenzia potrà essere un elemento importante di sinergia e valore".

In dote si porta il bagaglio maturato al Satellite, il quartiere popolare multietnico. "Sono onorata di poter dare al Consiglio Territoriale che nasce oggi il mio contributo - conclude Perazzolo -. Negli ultimi cinque anni ho maturato in materia una conoscenza significativa che metto a disposizione di tutti. La città che rappresento, Rozzano, è unica nel suo genere con 6mila alloggi Aler. Occorre intervenire su larga scala per migliorare le condizioni di vivibilità degli appartamenti".Bar.Cal.