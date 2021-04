Ha percorso più di due chilometri e mezzo, a piedi e a bordo del filobus 90, con in mano un coltello e seminando il panico tra viale Toscana e via Tertulliano. Nella sua folle fuga si è trovato davanti una bambina di 6 anni e l’ha afferrata per i capelli. Ferito il padre di lei, che è caduto a terra nel tentativo di respingere l’uomo, e due poliziotti che sono stati colpiti dalla lama in maniera lieve. L’uomo, un somalo di 34 anni, incensurato e regolare in Italia, è stato...

Ha percorso più di due chilometri e mezzo, a piedi e a bordo del filobus 90, con in mano un coltello e seminando il panico tra viale Toscana e via Tertulliano. Nella sua folle fuga si è trovato davanti una bambina di 6 anni e l’ha afferrata per i capelli. Ferito il padre di lei, che è caduto a terra nel tentativo di respingere l’uomo, e due poliziotti che sono stati colpiti dalla lama in maniera lieve. L’uomo, un somalo di 34 anni, incensurato e regolare in Italia, è stato arrestato per tentativo di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata, oltre che indagato per minacce aggravate.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, tutto è cominciato poco dopo le 8 nella sede di Pane Quotidiano in viale Toscana 28, ogni giorno meta di persone in difficoltà alle quali viene distribuito cibo gratuitamente. Il trentaquattrenne, tra gli indigenti, avrebbe dato in escandescenze perché non soddisfatto di quanto ricevuto come pasto: da qui, le minacce ai volontari con tanto di coltello.

Una classica posata, hanno spiegato i poliziotti, intervenuti dopo essere stati allertati dal personale della onlus che ha subito chiamato il 112. L’uomo nel frattempo è fuggito, brandendo il coltello e terrorizzando tutte le persone che si trovava davanti. Nel tentativo di scappare è salito sul filobus 90, continuando a gridare impugnando la lama. All’altezza di via Ripamonti il mezzo è stato fermato ma il trentaquattrenne è sceso e ha proseguito la fuga a piedi, inseguito dai poliziotti delle Volanti. Correndo ha percorso la circonvallazione di viale Umbria e piazzale Lodi, proseguendo in via Tertulliano dove ha incrociato una bambina di 6 anni che stava andando all’asilo poco distante accompagnata dal papà, di 33 anni, e l’ha afferrata per i capelli strattonandola. Il papà è intervenuto per respingerlo ed è caduto a terra. Due poliziotti si sono gettati sull’uomo e sono stati colpiti in maniera lieve dalla lama del coltello. Tutti e tre gli uomini feriti sono stati accompagnati al Policlinico per le cure, mentre il trentaquattrenne somalo è stato arrestato.

"Mi auguro che questo balordo, che non ha esitato a utilizzare un coltello da tavola come arma e che si è scagliato sia contro una bimba innocente e sia contro le forze dell’ordine, venga inviato nel Cpr di via Corelli e rimpatriato", commenta Riccardo De Corato, consigliere comunale di FdI e assessore regionale.