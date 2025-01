Slow Mill. Improvvisazione e socialità

Oliva

A pochi passi dal cuore di Milano, nel quartiere Isola, c’è un luogo dove cultura, teatro e impegno sociale si intrecciano. Gestito dall’associazione italo-albanese non profit “Dora e Pajtimit“ (La mano della riconciliazione), Slow Mill rappresenta un faro per la comunità, proponendo attività che spaziano dai laboratori teatrali ai seminari, con l’obiettivo di favorire la convivenza. Fondato per intervenire nei territori segnati da problematiche sociali, il centro utilizza il teatro come strumento per affrontare traumi, disagi e isolamento. Grazie a collaborazioni prestigiose, l’associazione lavora per offrire nuove prospettive, soprattutto ai giovani, stimolandoli a trovare il proprio equilibrio attraverso il potere trasformativo dell’arte. Ma Slow Mill non si ferma qui. Nel 2025, inaugura una nuova stagione di creatività con “Imprevisti Mercoledì 2025“, una rassegna di spettacoli comici di improvvisazione realizzati in collaborazione con la compagnia Imprevisti Su Misura. Fino al 18 giugno, ogni due mercoledì sera, il palcoscenico di Slow Mill accoglierà alcune delle migliori compagnie italiane di improvvisazione teatrale. La serata inaugurale vedrà protagonisti proprio gli Imprevisti Su Misura, pionieri dell’improvvisazione a Milano dal 2010, seguiti da compagnie provenienti da Genova, Novara, Pavia e altre città italiane. Con un biglietto accessibile e una tessera associativa simbolica, questa rassegna rappresenta un’occasione straordinaria per riscoprire il teatro in una veste fresca, spontanea e divertente. La rassegna non è solo un invito a lasciarsi sorprendere, ma anche una dimostrazione di come il teatro possa essere un luogo di incontro e trasformazione. Slow Mill continua così la sua missione: unire l’arte all’impegno sociale, per costruire una comunità più consapevole e aperta.

Slow Mill, via Volturno 32