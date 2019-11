Milano, 30 novembre 2019 – Ha corso nelle foreste del Brasile, sulla strada tra Sparta e Atene e nella valle più calda del mondo, quella della Badwater californiana. Ora l'ultrarunner Simone Leo si prepara a vivere una nuova avventura che lo porterà a correre 135 miglia, circa 220 chilometri sulle nevi del freddissimo Minnesota, dove d'inverno le temperature sono costantemente di parecchie decine di gradi sotto lo zero. Simone, atleta di origini novaresi che da parecchi anni vive, lavora come ferroviere, e corre nel milanese, sarà in gara alla micidiale “Arrowhead 135” alla fine del prossimo mese di gennaio, ma ha pensato di presentare ufficialmente la sua nuova avventura con una corsa nelle vie di Milano nella quale ha invitato tanti amici e i volontari della Croce Rossa cittadina. “Hot Chocolate Run” è il nome che ha voluto dare all'iniziativa, perché a fine corsa ogni runner potrà riscaldarsi con un bicchiere di cioccolata calda offerta da Eraclea. Una corsa informale, ma solidale. Infatti Simone Leo intende sostenere i volontari della Croce Rossa che ogni giorno danno sostegno alle persone senza dimora che trascorrono le loro notti all'addiaccio.

“Insieme ad altri atleti sfideremo il freddo in Minnesota, ma lo faremo per una prestazione sportiva – spiega Simone – invece ci sono molte persone che sono costrette a vivere le loro notti al freddo. Per questo abbiamo pensato di dedicare a loro la nostra piccola iniziativa. Raccoglieremo coperte da donare alla Croce Rossa. Inoltre, l'Enterprise Hotel, che ha ci ospiterà per la partenza e il traguardo ha voluto mettere a disposizione una somma di denaro che useremo per acquistare abbigliamento termico che destineremo sempre al progetto della Cri”. Il via alla Hot Chocolate Run è fissato per lunedì 2 dicembre alle ore 19 all'Enterprise Hotel di Corso Sempione 91 a Milano. La partecipazione è gratuita (su prenotazione sul sito eventbrite.it), ma Simone ha chiesto a ogni partecipante di donare una coperta usata e in buono stato. I volontari della Cri le raccoglieranno per distribuirle nelle prossime settimane.