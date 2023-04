Sicurezza al quartiere Crocetta L’assessore: ricevo e ascolto tutti

"Le periferie devono avere la stessa attenzione del centro storico. Anzi, ancora di più". Bernardo Aiello, assessore alla Sicurezza, quarant’anni nell’Arma dei carabinieri, lo ha ripetuto come un mantra in questi due anni e mezzo. E proprio alla Crocetta, il quartiere a confine con Sesto San Giovanni, l’assessore è presente tutti i martedì dalle 11 alle 13 nel presidio territoriale della polizia locale per incontrare i cittadini. Si entra senza appuntamento per presentare istanze, fare segnalazioni, indicare problemi e priorità. "Quando è stata avviata questa iniziativa, pensavo di centrarla, appunto, sul tema della sicurezza. Mi sono accorto che le persone vengono anche semplicemente a chiedere consigli e informazioni, magari su pratiche amministrative. È come se fosse uno sportello decentrato - racconta Aiello -. Sono state numerose le persone che entrano per parlarmi. Anche diversi commercianti della zona". Ci si presenta senza appuntamento nei locali di viale Romagna.

"Le segnalazioni sono state diverse. Dagli schiamazzi notturni all’abbandono dei rifiuti fino al sovraffollamento o all’uso irregolare di alcuni immobili". Segnalazioni in linea anche con le ultime operazioni della polizia locale che, proprio alla Crocetta, negli ultimi mesi ha scoperto capannoni e magazzini usati illecitamente come dormitori, insieme a cantine e altri spazi subaffittati a disperati. "Queste istanze per noi sono fondamentali, perché consentono agli agenti di effettuare controlli mirati e dare così risposte alla città - sottolinea Aiello -. La collaborazione con chi abita e lavora nei quartieri è essenziale per il comando". La sede decentrata di viale Romagna era stata inaugurata nel settembre del 2019. Un punto-raccolta di segnalazioni ma anche di osservazione importante per il controllo del rione, per garantire sicurezza urbana e favorire una buona convivenza civile. Dal lunedì al venerdì in quei locali è assicurata la presenza di un ufficiale e di un agente a disposizione della cittadinanza. "Due operatori per ogni turno: è un vero e proprio presidio di prossimità, che abbiamo voluto fortemente per essere ancora più vicini alla Crocetta. E, sempre con questo obiettivo, ho ritenuto importante aumentare le occasioni di colloquio". L’assessore, infatti, raddoppia: oltre al martedì resta attivo anche l’appuntamento del venerdì.

Laura Lana