Si canta insieme a pieni polmoni in Humanitas

Un coro e tanta gente hanno passato una mattina a cantare. Un’attività che fa bene a cuore e polmoni. Tutto questo grazie a “Humanitas si canta“, evento interattivo che ha unito pazienti, personale medico, visitatori e studenti in un coro collettivo, intonando celebri brani ispirati al cuore e al respiro, da Every Breath You Take a Brava, passando per ’O Sole Mio e Cuoricini, in occasione della Giornata Mondiale contro il fumo.

I dati sono allarmanti perché alla sigaretta classica si è aggiunta quella elettronica che spopola soprattutto fra i più giovani (la adoperano già a 13 anni) e che provoca dipendenza e danni fisici. I danni sui polmoni e sul respiro si notano fin dalle prime sigarette e peggiorano con il tempo, anche se spesso i sintomi evidenti arrivano solo dopo anni. "Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale non iniziare mai, soprattutto in giovane età – spiega il prof. Stefano Aliberti, responsabile di Pneumologia di Humanitas e docente di Humanitas University –. Ogni momento è buono per smettere e i risultati sono visibili in poco tempo: dopo una settimana dall’ultima sigaretta, i recettori sensoriali di gusto e olfatto iniziano a rigenerarsi, intensificando la percezione dei sapori e degli odori. Dopo un mese, si riduce la dispnea e aumenta la tolleranza allo sforzo. Dopo un anno, il rischio di infarto miocardico è più basso di circa il 50% rispetto a chi continua a fumare".

Per abbandonare il vizio delle sigarette è consigliabile rivolgersi a un Centro Antifumo. "La tecnica che usiamo è basata sull’empatia – spiega la dottoressa Licia Vanessa Siracusano, oncologa e responsabile del Centro Antifumo di Humanitas -. L’obiettivo è far capire alle persone che non sono sole in questa battaglia".

Mas.Sag.