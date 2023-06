Si accende un arcobaleno È il Milano Nord Ovest Pride

di Davide Falco

È iniziato il Milano Nord Ovest Pride, seconda edizione, e durerà fino al 23 giugno. Sono diversi gli eventi promossi dai Comuni di Bollate, Rho, Novate Milanese, Baranzate, Settimo Milanese e Cornaredo e patrocinati dalla Città Metropolitana di Milano. Gli appuntamenti vertono anche sull’impegno per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, oltre a creare momenti di cultura, socializzazione e divertimento. Mercoledì alle 18, nel parco di via Piave a Bollate, partita amichevole di basket, tra le squadre Peacox basket Milano, pallacanestro Bollate Goss e polisportiva Ardor Bollate asd. Alle 19 il dibattito Per uno sport senza discriminazione, con Luca Paladini, Mauro Dainelli, Carlo Grassi, Joseph Naklè e Valeria Tandurella; incontro moderato dall’assessore alla Cultura Lucia Albrizio. Alle 21 in scena lo spettacolo Alexandra, drag queen live show. Venerdì alle 21, nell’auditorium della International School of Milan di Baranzate, in scena Ma che muse maestro, uno spettacolo che riunisce le tre drag queen la Fay, la Minerva e Renèe Coppadè. Sabato 17 alle 18 in largo Casati a Rho è stato organizzato un flash mob Break the wall. Il muro che verrà abbattuto durante il flash mob diventerà "il muro dell’orgoglio, le cose brutte e piene di odio, noi le trasformiamo in bellezza e creatività", con disegni e colori, in momento includerà un laboratorio per bambini. Sempre sabato alle 16.30 nel parco Brasca di Novate, l’evento Pride è donna: le donne del movimento, una comunità nella comunità, incontro con il gruppo donne di Arcigay e Bianca Lula, dalle 19 apericena e alle 21.30 spettacolo Drag Show. Domenica 18 alle 17.30 al parco nord di Sesto San Giovanni, la biciclettata arcobaleno. Giovedì 22 nella biblioteca di Settimo Milanese, lo spettacolo di coming out con brio Confusa e felice. Venerdì 23 dalle 18 nello Spazio Must di Rho Wall of Pride con musica, talk show esibizioni, banchetti. Sempre venerdì alle 21.30 all’Exess di Bollate, l’incontro Mno Pride Must Go On e alle 22 il concerto MerQury Legacy Tribute Queen. "Istituzioni pubbliche e associazioni uniscono le forze per favorire il dialogo e il confronto. Con convinzione aderiamo anche quest’anno al Pride con iniziative nate per far riflettere. Il messaggio che vogliamo far passare attraverso queste iniziative è che occorre una seria riflessione per velocizzare i tempi dell’inclusione", commenta l’assessore rhodense alle Pari opportunità, Alessandra Borghetti.