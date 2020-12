Lombardia zona gialla da domenica: si potrà così viaggiare fra Comuni. Dopo i negozi che sono ripartiti con il passaggio dalla zona rossa a quella arancione, potranno riaprire anche bar e ristoranti (fino alle 18, poi d’asporto fino alle 22), mentre con il Dpcm di Natale i centri commerciali restano chiusi il sabato e la domenica, festivi e prefestivi (aperte solo le attività essenziali).

L’effetto delle limitazioni nei grandi mall come Arese non è quello sperato: il via vai di gente nei pomeriggi della settimana, infatti, sembra quello di una domenica pre Covid. Non mancano le strategie per salvare il periodo. Sempre ad Arese, Primark per adattarsi ai tempi ed evitare assembramenti ha infatti deciso di modificare i suoi orari e fino al 23 dicembre aprirà le porte ai clienti dalle 7. "La novità riguarda solo i giorni feriali dal lunedì a venerdì, quando è consentita l’apertura anche dell’abbigliamento", precisa il post sulla pagina Facebook del grande mall. A pioggia seguono i commenti all’annuncio, la prospettiva piace e non solo dagli affezionati dello shopping lowcost. C’è chi da fuori Comune non vede l’ora del via libera per poter raggiungere Il Centro di Arese. E c’è anche chi si organizza per la sveglia all’alba: "Sveglia alle 6, alle 7 siamo dentro Primark".

Mon.Gue.