Sgomberati gli ex Magazzini Imc di Milano: allontanate e denunciate 26 persone

Milano, 10 dicembre 2024 – Ventisei persone allontanate e denunciate per invasione di terreni. Sono state trovate agli ex Magazzini Imc al parco Martesana di Milano, che sono stati sgomberati ieri mattina dalla polizia.

Il servizio è stato disposto dal questore Bruno Megale. Undici dei ventisei allontanati sono stati accompagnati in questura per essere identificati. L'area occupata abusivamente è stata liberata e due capannoni di proprietà delle Ferrovie dello Stato sono stati messi in sicurezza dai poliziotti, che hanno fatto saldare i vari ingressi. Al servizio hanno partecipato gli agenti del commissariato Greco Turro, del gabinetto regionale di polizia scientifica, dell'ufficio immigrazione, della Polfer e del reparto mobile, con il supporto delle unità cinofile dell'Upg e della polizia locale.