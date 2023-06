SETTIMO MILANESE, Lavori in Casa di Comunità, alcuni servizi temporaneamente trasferiti

Lavori in corso e trasferimento temporaneo di alcuni servizi per la Casa di Comunità. Da lunedì 19 giugno nella struttura di via Libertà, l’Asst Rhodense inizierà alcuni lavori di ristrutturazione per riorganizzare e rendere più accoglienti gli spazi. I servizi sanitari saranno spostati in altre sedi dell’azienda sanitaria. In particolare il Punto Prelievi sarà temporaneamente trasferito a Cornaredo in piazza Europa 15; il Cps presso la Casa di Comunità di Passirana in via Luigi Settembrini, 1. Lo sportello Cup non sarà spostato ma verrà modificato l’orario e sarà aperto il mercoledì dalle 8.30 alle 11.30. "I lavori saranno realizzati con i fondi del Pnrr e avranno come obiettivo la riorganizzazione degli spazi, in modo da offrire ai cittadini luoghi di riferimento accoglienti cui accedere per fruire di diversi servizi, dalle attività di prevenzione alle prestazioni specialistiche - fanno sapere dall’Asst Rhodense - il trasferimento temporaneo dei servizi si è reso necessario per consentire la realizzazione dei lavori in piena sicurezza". Ro.Ramp.