Settimana dello Sport. Eventi, tornei, esibizioni

Sette giorni di eventi, tornei, esibizioni, per celebrare tutte le discipline sportive praticate in città e, soprattutto, gli atleti che ne sono protagonisti. Torna da oggi a domenica 26 maggio la "Settimana dello sport" dal Comune di Rho con la Consulta dello Sport. Il tema di quest’anno è "No limits" perchè in città lo sport è davvero all’insegna dell’inclusione. Una maglia blu con il 7 rosso che ricorda i simboli dei supereroi. "Indossare la maglia No Limits è un invito a superare i limiti esprimendo al massimo i propri talenti. Per fare sport non ci sono limiti - dichiara il sindaco Andrea Orlandi - Non importa se possa dare uno, dieci o cento: l’importante è che ciascuno faccia la sua parte". Si comincia oggi dalle 17 alle 19.30 in piazza San Vittore si esibiranno oltre 150 ragazzine di sei società, dalla ginnastica al tiro con l’arco.

Giovedì 23 maggio alle ore 21 nella Sala del Camino di Villa Burba conferenza sul cyberbullismo. L’iniziativa è promossa dalla Rhodense calcio. Nella stessa sera è prevista una gara ciclistica serale con la società Biringhello. Venerdì 24 maggio il Moto Club Rho organizza una festa all’insegna della passione per le due ruote. Sabato 25 maggio dalle 10 a mezzogiorno battesimo della sella a Villa Scheibler per i ragazzi con Jumping Villa Scheibler. Quindi, sitting volley dalle 9 alle 13 a Stellanda: gli atleti che giocano a pallavolo seduti a terra daranno dimostrazione di forza di volontà e tenacia. Domenica 26 maggio gara di triathlon al Molinello. "Al Molinello dal 2014 abbiamo già dieci chilometri ad anello interno per chi ha difficoltà motorie. Presenteremo un ampliamento dei percorsi podistici rispetto ai tracciati esistenti che saranno fruibili da settembre - spiegano i responsabili Roberto Piva e Renzo Calegari - i QR code aiuteranno a conoscere l’area. Chi corre o cammina potrà scoprire fauna, storia e cultura, una modalità che ci apre a circuiti internazionali". Ro.Ramp.