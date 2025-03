Sesto: una palestra, un simbolo: "Un ambiente davvero magico". Festa d’addio con i campioni

"Il 5 febbraio abbiamo dato l’ultimo bacio a quella che era la De Gym, il tempio della Muay Thai italiana. Dopo di noi entrerà la nuova proprietà, completamente un’altra attività, che gioverà delle energie positive che abbiamo lasciato tra queste quattro mura". Dopo 20 anni Diego Calzolari dà addio alla De Gym Italy, che si spegne a Sesto per riaccendersi a Phuket, in Thailandia, dove la sua esperienza e il suo lavoro di maestro lo hanno portato fin dagli anni ’90. La palestra di via Fiorani è stata "un ambiente magico" che ha ospitato nei giorni scorsi l’ultima riunione prima di un brindisi commemorativo con un’ottantina di sportivi e non solo. "Nulla è finito, tutto prosegue a gonfie vele, tutto cresce, è una vita stupenda. Me ne vado con orgoglio, quello di aver fatto stare bene migliaia di persone: alcuni avevano bisogno di trovare sicurezza in loro, altre di socializzare, alcune semplicemente di sudare e altri di divenire atleti. E di questi ultimi ho creato esattamente 51 Pro, di cui molti sono diventati grandi campioni. Ben 41 dei campioni che ho creato li ho cresciuti nella Muay Thai da zero. Alcuni di loro sono addirittura divenuti commissari tecnici nazionali, come Alessio Padovani e Diego Voltolin. Tanti di loro insegnano, combattono o sono pilastri di altre realtà". Maestro, campione mondiale, referente della disciplina a livello internazionale, "la mia Muay Thai in Italia è iniziata 37 anni fa. Da quando presi parte della Nazionale negli anni ‘90 da atleta e poi da direttore tecnico, poi da commissario tecnico e poi da dirigente di settore, son stato in giro per il mondo con innumerevoli atleti sempre a rappresentare il nostro Paese. Con questa bandiera tricolore addosso e la mano destra sul cuore ho cantato a squarciagola. La Muay Thai mi ha salvato più volte fin da quando ero ragazzino. Ora in questo Paese penso che non sia più possibile vivere". Calzolari riparte così da capo, "non senza paura, ma sicuro di me e di quello che potrò ancora fare per lasciare un segno". L’1 aprile aprirà il nuovo campo in Thailandia. "Un campo nostro, per chi lo sente anche suo. Alcuni arriveranno per l’inaugurazione, sotto la mia guida e in training con la leggenda Batman Johmod". Ancora pochi giorni per ufficio, spogliatoi, ring, materassi "e tutto ciò che serve per divenire campione. Avremo il più grande campione di tutti i tempi come capo trainer di De Gym Muay Thai Phuket e una squadra di atleti super ad allenarsi dall’apertura". Calzolari non è solo. "C’era una volta il Muay Thai Spirit formato da quasi 70 società italiane che rappresentavo sotto un’unica bandiera federale. Quando nel 2018 per numerosi motivi decisi, dopo ben trent’anni di cambiare federazione, il gruppo si spaccò, un terzo mi seguì. Oggi è lo stesso: un gruppo ha già fatto il biglietto aereo e ha già organizzato l’avvento nel nuovo campo a Phuket".