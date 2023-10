Sesto, l’ospedale inaugura un centro di screening mammografico

Sesto San Giovanni (Milano), 21 ottobre 2023 – L’Asst Nord Milano potenzia l’offerta per la diagnosi precoce dei tumori al seno. Con l’ingresso delle prime 20 donne, è partito in questi giorni il nuovo Centro di screening mammografico dell’ospedale di Sesto San Giovanni. Una volta a regime accoglierà oltre 60 pazienti a settimana. “Il servizio va a incrementare quelli dell’Asst Nord Milano che già vanta un centro dedicato all’ospedale Bassini con oltre 7mila mammografie di screening effettuate ogni anno”, ha spiegato il commissario straordinario Tommaso Russo.

Lo screening è il programma regionale di prevenzione per la diagnosi precoce del tumore della mammella, che prevede l'invito ad eseguire gratuitamente l’esame ogni anno per pazienti dai 45 ai 49 anni e successivamente ogni due anni per pazienti dai 50 ai 74 anni. Le donne che non hanno ancora ricevuto la lettera di invito da Ats, ma che rientrano nelle fasce previste, possono prenotarsi senza necessità di ricetta sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it. “Siamo molto soddisfatti di poter offrire non solo alle sestesi ma a tutte le donne del territorio una nuova opportunità per prendersi cura della propria salute – ha sottolineato Russo –. Si tratta di patologie in cui la prevenzione e il tempo giocano un ruolo determinante. Ringrazio tutto il personale per l’impegno: questo importante risultato ci vede ancora una volta in prima linea per offrire cure e assistenza di prossimità”.

Nel 2022 in Lombardia sono stati diagnosticati 9.300 casi di cancro al seno e circa 2.300 donne sono decedute per questa tipologia di tumore. Dei casi diagnosticati, circa 2mila sono stati intercettati grazie alla campagna regionale di screening mammografico. L’ospedale di Sesto è già sede della Breast Unit, un centro specializzato nella diagnosi precoce e cura dei tumori al seno che garantisce alle donne la presa in carico di tutti i bisogni, dalla diagnosi alla stadi azione: dalla scelta terapeutica, anche chirurgica, al successivo follow-up fino al supporto psicologico. La gestione del percorso è affidata a un’equipe multidisciplinare di specialisti con una consolidata esperienza in ambito senologico. Le ricerche hanno dimostrato che la cura presso una Breast Unit diminuisce la mortalità del 17% rispetto a un centro non specializzato. “Grazie all’Asst Nord Milano per l’attenzione che dimostra per il nostro territorio. L’apertura di un centro per lo screening mammografico è un passo importante, che dimostra ancora una volta vicinanza e impegno per la cura della salute delle donne del nostro territorio – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano -. I numeri sono importantissimi: fino a 60 donne a settimana potranno essere accolte nel centro ed effettuare controlli gratuitamente. Va ribadito quanto sia fondamentale la prevenzione in questo tipo di patologie”.