Sesto San Giovanni (Milano) – “Alla memoria del dottor Trezzi, medico di famiglia”. La targa è stata scoperta questa sera, mercoledì 23 giugno, in via Monte San Michele 178. Lì c’era lo studio di Roberto Trezzi, professionista sestese morto il 23 dicembre dopo aver contratto il Covid. “Un grande uomo e un grande professionista, amato e stimato nel rione Vittoria e non solo – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano, presente alla cerimonia -. Disponibile, gentile, coraggioso, sempre pronto ad ascoltare e offrire sostegno a chiunque ne avesse bisogno. La sua morte ha lasciato un grande vuoto in città e per questo abbiamo voluto omaggiare la sua memoria con qualcosa di tangibile”. Appena scomparso, il quartiere intero si era mobilitato per chiedere all’amministrazione un segno tangibile in onore del medico, che fino all’ultimo giorno aveva assistito i suoi pazienti, oltre 1.500 nel rione periferico.

“Un medico vecchio stampo. Di quelli che facevano ancora il giro degli anziani, andando a trovarli a casa – raccontano i suoi storici assistiti -. Potevi chiamarlo a ogni ora, era sempre disponibile con estrema umanità”. Tutti lo conoscevano nel rione Vittoria: farmacisti, associazioni, residenti. Decenni di lavoro senza sosta, fino alla dura esperienza della pandemia che lo ha portato alla morte. La mobilitazione del quartiere era stata raccolta dal consigliere comunale Vincenzo Ricupero che aveva presentato in aula la proposta di apporre una targa commemorativa fuori dallo studio medico: idea che aveva trovato l’unanimità. Anche dopo la sua scomparsa, il dottor Trezzi ha continuato a far del bene alla sua comunità.

Molti dei suoi 1.500 assistiti inizialmente sono stati costretti a spostarsi per la città, per trovare posto da un altro medico di base. Un disagio forte per un quartiere con molti anziani e di periferia. Per questo, la famiglia Trezzi ha deciso di mettere a disposizione lo storico studio al Comune e ad Ats perché resti un presidio socio-sanitario: in questo modo il nuovo medico, che arriverà a settembre, potrà rimanere nel rione Vittoria e i residenti non dovranno più attraversare Sesto San Giovanni per essere visitati o per ritirare una ricetta. “Ringrazio i tantissimi cittadini, che oggi hanno partecipato alla cerimonia, e la famiglia Trezzi per la grande sensibilità con cui si è resa fin da subito disponibile”, ha concluso il sindaco.







© Riproduzione riservata